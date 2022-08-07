В США обвинили Китай в "копировании" российских истребителей

Пекин использовал российские идеи, концепции и технологии для модернизации своих вооруженных сил в течение последних 30-40 лет, пишет издание.

Так, обозреватель заявляет, что Китайский истребитель Shenyang J-11 основан на российском Су-27. В 1995 году Россия согласились выдать Китаю лицензию на производство 200 самолетов J-11 в Китае по шаблону из Москвы в обмен на 2,5 млрд долларов, по информации издания. “После окончания сделки китайцы, вероятно, переработали компоненты самолета без разрешения России. В результате J-11 выглядит так же, как Су-27”.

Помимо этого 19FortyFive поднял тему ракетных комплексов.