В США обвинили Китай в "копировании" российских истребителей

В США обвинили Китай в "копировании" российских истребителейИ не только
Пекин использовал российские идеи, концепции и технологии для модернизации своих вооруженных сил в течение последних 30-40 лет, пишет издание.
Так, обозреватель заявляет, что Китайский истребитель Shenyang J-11 основан на российском Су-27. В 1995 году Россия согласились выдать Китаю лицензию на производство 200 самолетов J-11 в Китае по шаблону из Москвы в обмен на 2,5 млрд долларов, по информации издания. “После окончания сделки китайцы, вероятно, переработали компоненты самолета без разрешения России. В результате J-11 выглядит так же, как Су-27”.
Помимо этого 19FortyFive поднял тему ракетных комплексов.
Китай регулярно закупал у России зенитно-ракетные комплексы С-300, начиная с 2003 года, и еще 15 батарей были поставлены в 2010 году. (Китайский, – прим.ред) отечественный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) HQ-9 подозрительно похож на С-300: похожие радары, система вертикального запуска с двухступенчатой зенитной ракетой и другие особенности, которые, возможно, были переработаны. Китайцы, конечно, заявили, что их конструкторы провели оригинальную работу над ЗРК HQ-9