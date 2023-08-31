В США «обвинили» расизм в повышенном уровне свинца в крови детей

В США «обвинили» расизм в повышенном уровне свинца в крови детейЗвучит двояко
Проживание в районах расовой сегрегации представляет значительный риск для здоровья чернокожих детей, приводя к повышению уровня свинца в крови, говорится в исследовании, проведенном в рамках Инициативы по охране здоровья детей в окружающей среде под руководством ректора Иллинойского университета в Чикаго Мари Линн Миранды.
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В ходе исследования, продолжавшегося в течение двух десятилетий, были проанализированы анализы крови на содержание свинца у 320 000 детей в возрасте до 7 лет в Северной Каролине. В то время как уровень свинца в крови детей, не принадлежащих к латиноамериканской группе, в целом снизился, уровень свинца в крови детей из сегрегированных районов оставался повышенным в оба периода времени, даже после корректировки на социально-экономический статус.
Исследование, считают ученые, проливает свет на «долговременное наследие исторической политики, показывая связь между историческими корнями расовой сегрегации и современными различиями в состоянии здоровья населения».
Данное исследование подчеркивает необходимость проведения тестирования на наличие свинца и борьбы с ним в расово сегрегированных общинах.