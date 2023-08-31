В США «обвинили» расизм в повышенном уровне свинца в крови детей

В ходе исследования, продолжавшегося в течение двух десятилетий, были проанализированы анализы крови на содержание свинца у 320 000 детей в возрасте до 7 лет в Северной Каролине. В то время как уровень свинца в крови детей, не принадлежащих к латиноамериканской группе, в целом снизился, уровень свинца в крови детей из сегрегированных районов оставался повышенным в оба периода времени, даже после корректировки на социально-экономический статус.

Исследование, считают ученые, проливает свет на «долговременное наследие исторической политики, показывая связь между историческими корнями расовой сегрегации и современными различиями в состоянии здоровья населения».

Данное исследование подчеркивает необходимость проведения тестирования на наличие свинца и борьбы с ним в расово сегрегированных общинах.