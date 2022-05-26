В США объяснили, для чего нужен российский истребитель Су-47

По информации издания, Су-47 был экспериментальным самолётом и оснащался двигателями Д-30Ф6, благодаря которым мог пролететь до 1850 км, а его скорость достигала 2250 км/ч. Отличительной особенностью российского истребителя были крылья обратной стреловидности, которые 19FortyFive называет «самым экспериментальным и отличительным элементом конструкции и внешнего вида Су-47».

Отмечается, что такая конструкция сделала российский истребитель аэродинамически нестабильным. Главным предназначением Су-47 была борьба с американским истребителем пятого поколения F-22 Raptor.

«Его конструкция, возможно, легла в основу разработки следующего российского многоцелевого самолёта Су-57, который российские военные надеялись сделать таким же маневренным самолетом», — говорится в публикации.