В США объяснили долгую разработку российских баллистических ракет

Он считает, что в России понимают необходимость замены имеющихся на вооружении баллистических ракет. Это также даст стране ощутимое преимущество над США.

Автор National Interest, перевод материала которого предоставило «Военное обозрение», рассказал, что сейчас на вооружении российской армии самой «дальнобойной» считается советская ракета РС-36М «Воевода». Это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) шахтного базирования с ядерной боеголовкой. Оружие, по словам эксперта, устарело.

Вместо «Воеводы» на вооружение собираются принять «Сармат». Автор говорит, что точных ТТХ этой ракеты в открытом доступе нет. Однако известно, что «Сармат» способен нести не только универсальную ядерную боеголовку, но и 10 больших боеголовок или 16 меньшего размера. Кроме того, ракету можно использовать для доставки управляемых гиперзвуковых боевых блоков.

Создавать «Сармат» начали в 2000-х годах, первый прототип собрали к 2015. Однако во время испытаний обнаружили технические неполадки. Поэтому американский эксперт пишет, что «работа над "Сарматом" отнимает десятилетия».

Он отметил, что разработчики могут считать, что спешка при передаче такого серьёзного оружия в войска неуместна. Нужно сначала устранить все недоработки.