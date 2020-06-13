В США объяснили наращивание Россией военного потенциала

Перевод материала предоставила «Российская газета». В National Interest пишут, что у России есть негативный исторический опыт, и поэтому страна принимает меры по нейтрализации потенциальных угроз. Автор материала напомнил, что за последние века в Россию вторгались и Польша, и Швеция, и Франция, и Германия. США тоже не оставались в стороне.

По этой причине в National Interest считают неудивительным, что «русский медведь будет точить когти». Поэтому Россия обновляет военно-морской флот, проводит регулярные военные учения и разрабатывает новое вооружение. То есть новая российская военная техника является средством сдерживания.