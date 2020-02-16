В США объяснили опасность использования технологий Huawei

Huawei на сегодня является лидером в сфере 5G-сетей. США уже давно призывают другие страны отказаться от использования оборудования компании. Пелоси высказала ещё один аргумент в пользу позиции Соединённых Штатов.

«Это очень опасно. Это выбор автократии, а не демократии в информационном потоке», — заявила она на пресс-конференции в Мюнхене.

Пелоси также отметила, что испытывает большие опасения по поводу получения Huawei указаний от китайского правительства. Она признала, что сейчас использовать технологии компании дешевле, чем искать альтернативы. Тем не менее, странам Запада нужно прорабатывать другие варианты.