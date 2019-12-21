В США объяснили, почему российская военная техника разваливается

В материале авторы напомнили об инцидентах с российской военной техникой, которые случились в 2019 году. В частности они пишут об аварийном приземлении в поле бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, пожаре на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов», затоплении списанного плавучего дока ПД-16 в Крыму, катастрофе с АС-31 «Лошарик» и крушении Ту-22М3 в Мурманской области.

Журналисты считают, что эти бедствия связаны с тем, что российские военные пытаются извлечь как можно больше из старого оборудования. А «разваливается» оно из-за отсутствия у России средств на покупку новой техники. Кроме того, в прошлом страна не могла поддерживать в надлежащем состоянии советское оборудование. Тоже из-за финансовых причин.