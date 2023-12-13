В США объяснили слабые поставки модернизированных F-35 дефицитом деталей

Пентагон заказал 52 новых истребителя у американской военной компании Lockheed Martin до конца 2023 года. Но подрядчик успел построить только 21 машину.

Модернизация должна обновить F-35 до уровня Block 4, для этого применяется пакет обновлений Technology Refresh 3 (TR-3). В него входят новые дисплеи, комплектующие для повышения вычислительной мощности бортового оборудования. Это позволит F-35 нести новое вооружение и повысит эффективность средств РЭБ и распознавания целей, установленных на истребителе.