В США объяснили слабые поставки модернизированных F-35 дефицитом деталей

В США объяснили слабые поставки модернизированных F-35 дефицитом деталейСделано меньше половины госзаказа
Исполнительный директор программы модернизации истребителей пятого поколения F-35 генерал-лейтенант Майкл Шмидт во время слушаний в подкомитете по тактической авиации и сухопутным войскам Палаты представителей Конгресса США рассказал о проблемах с наличием необходимых ключевых деталей для этих самолётов.
Пентагон заказал 52 новых истребителя у американской военной компании Lockheed Martin до конца 2023 года. Но подрядчик успел построить только 21 машину.
Модернизация должна обновить F-35 до уровня Block 4, для этого применяется пакет обновлений Technology Refresh 3 (TR-3). В него входят новые дисплеи, комплектующие для повышения вычислительной мощности бортового оборудования. Это позволит F-35 нести новое вооружение и повысит эффективность средств РЭБ и распознавания целей, установленных на истребителе.