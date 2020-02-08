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В США объяснили установку малых ядерных зарядов на подлодках
Эти действия вызвали опасения у России
Недавно стало известно, что Пентагон начал оснащать ракеты Trident II (D5) на подлодках новыми ядерными маломощными боеголовками W76-2. Теперь в США наконец объяснили установку малых ядерных зарядов.
По словам главы Пентагона Марка Эспера, США таким образом намерены сдерживать конфликты с разными странами. Кроме того, это даёт Америке возможность выдержать вооружённое противостояние.
«Так что в конечном счёте наша задача — дать президенту больше возможностей для сдерживания любой из стран от конфликта (прим. с США)», — объяснил Эспер.
На вопрос: хочет ли Пентагон продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) с Россией, глава Пентагона отвечать не стал.