В США объяснили задержку выпуска собственных ракетных двигателей

Наука и технологии
Сегодня в 12:30
В США объяснили задержку выпуска собственных ракетных двигателейУ американских космических компаний не всё гладко
Генеральный директор United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно рассказал, почему задерживается разработка преемника ракеты Atlas V, которая оснащена российскими двигателями РД-180. Новая ракета будет называться Vulcan и работать на американских двигателях BE-4. Только вот когда её увидит свет — загадка.
Известно, что разработкой BE-4 занимается компания Blue Origin при участии ULA. Компании хотели показать готовую к полётам версию двигателям ещё в 2017 году. Но сроки были провалены. На испытаниях BE-4 обнаружили дефекты.
Бруно утверждает, что сейчас ULA и Blue Origin наращивают темпы работ. Производство предсерийных BE-4 ведётся одновременно с тестированием. Эти процессы, как утверждается, идут так, чтобы на каждом из них была возможность внести изменения. «Не буду пытаться обманывать вас, двигатели серьёзно опаздывают», — сказал Бруно. А причина тому — как раз программа тестирования. Дело в том, что у ULA и Blue Origin недостаточно испытательного оборудования и комплексов.