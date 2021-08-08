В США объяснили задержку выпуска собственных ракетных двигателей

Известно, что разработкой BE-4 занимается компания Blue Origin при участии ULA. Компании хотели показать готовую к полётам версию двигателям ещё в 2017 году. Но сроки были провалены. На испытаниях BE-4 обнаружили дефекты.

Бруно утверждает, что сейчас ULA и Blue Origin наращивают темпы работ. Производство предсерийных BE-4 ведётся одновременно с тестированием. Эти процессы, как утверждается, идут так, чтобы на каждом из них была возможность внести изменения. «Не буду пытаться обманывать вас, двигатели серьёзно опаздывают», — сказал Бруно. А причина тому — как раз программа тестирования. Дело в том, что у ULA и Blue Origin недостаточно испытательного оборудования и комплексов.