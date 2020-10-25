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В США оценили актуальность собственных танков «Абрамс»

Кажется, им ещё долго ничего не грозит
Американские специалисты порассуждали на тему, как долго ещё будет оставаться актуальным танк «Абрамс».

Как пишет обозреватель National Interest, танк «Абрамс» уже так сильно изменился, что его можно назвать “новой боевой машиной, имеющей мало общего с танком 1980-х годов”. Эксперт считает, что «Абрамс» остаётся и будет оставаться актуальным для США. Причина тому - потребность в тяжёлой броне.

“Военное обозрение” напомнило, что США сейчас пытаются развивать концепцию лёгких бронированных платформ для танков. И такая бронетехника могла бы составить конкуренцию нынешним «Абрамсам». Её можно было бы эффективно десантировать.

Тем не менее, американский эксперт считает, что у США будут ограничены возможности по созданию подходящей лёгкой композитной брони. Поэтому «Абрамс» и выдержит конкуренцию. Кроме того, у лёгкой брони пока нет шансов противостоять выстрелу из противотанкового гранатомёта.