В США оценили актуальность собственных танков «Абрамс»

Как пишет обозреватель National Interest, танк «Абрамс» уже так сильно изменился, что его можно назвать “новой боевой машиной, имеющей мало общего с танком 1980-х годов”. Эксперт считает, что «Абрамс» остаётся и будет оставаться актуальным для США. Причина тому - потребность в тяжёлой броне.

“Военное обозрение” напомнило, что США сейчас пытаются развивать концепцию лёгких бронированных платформ для танков. И такая бронетехника могла бы составить конкуренцию нынешним «Абрамсам». Её можно было бы эффективно десантировать.

Тем не менее, американский эксперт считает, что у США будут ограничены возможности по созданию подходящей лёгкой композитной брони. Поэтому «Абрамс» и выдержит конкуренцию. Кроме того, у лёгкой брони пока нет шансов противостоять выстрелу из противотанкового гранатомёта.