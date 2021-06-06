В США оценили мощь военного флота России

Перевод авторского материала опубликовало издание «Известия». Недавно глава Объединённой судостроительной корпорации РФ заявил, что в 2021 году Военно-морской флот (ВМФ) России получит пять новых военных кораблей. В 2020 же году ВМФ было передано 11 кораблей и судов.

Американский эксперт подсчитал, что всего в составе российского морского флота насчитывается 360 судов. Он добавил, что Россия уже начала процесс модернизации и создания современных кораблей для защиты границ. К модернизации эксперт относит вооружение небольшими судами с крылатыми ракетами «Калибр» или «Циркон». Такие корабли эффективные, манёвренные и недорогие.

Специалист подчеркнул, что Россия хоть и может не создать самый большой военно-морской флот в мире, но его мощь становится серьёзной.