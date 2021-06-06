В США оценили мощь военного флота России

Назвали её серьёзной
Американский военный обозреватель Питер Сучиу заявил, что Россия серьёзно наращивает свою военную мощь за счёт новых кораблей.

Перевод авторского материала опубликовало издание «Известия». Недавно глава Объединённой судостроительной корпорации РФ заявил, что в 2021 году Военно-морской флот (ВМФ) России получит пять новых военных кораблей. В 2020 же году ВМФ было передано 11 кораблей и судов.

Американский эксперт подсчитал, что всего в составе российского морского флота насчитывается 360 судов. Он добавил, что Россия уже начала процесс модернизации и создания современных кораблей для защиты границ. К модернизации эксперт относит вооружение небольшими судами с крылатыми ракетами «Калибр» или «Циркон». Такие корабли эффективные, манёвренные и недорогие.

Специалист подчеркнул, что Россия хоть и может не создать самый большой военно-морской флот в мире, но его мощь становится серьёзной.