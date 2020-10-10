В США оценили новое ракетное вооружение российского истребителя Су-57

Американские авторы отметили, что истребитель оснащён новейшими технологиями — например, радарами и системой лазерной защиты. Самолёт может применять и передовые ракеты класса «воздух-воздух», в том числе К-77 и Р-37М.

Как пишет «Российская газета», которая перевела материал, ракета К-77 благодаря специальной системе наведения способна попадать на больших дистанциях даже в высокоманёвренные истребители. Ракета Р-37М же может похвастаться «непревзойдённой дальностью действия 400 километров», а также способностью поражать цели на гиперзвуковой скорости.

В Military Watch упомянули и ещё одну ракету, скорее всего, построенную на базе Р-77. Новинка имеет уменьшенные размеры. В США отметили, что такие лёгкие ракеты можно разместить в большом количестве во внутренних отсеках Су-57.

Помимо этого, российский истребитель оснащён новыми ракетами класса «воздух-земля» и противокорабельными ракетами. В Су-57 можно разместить и баллистические ракеты.