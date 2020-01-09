В США оценили опасность противоспутникового оружия Ирана

В материале приводится мнение специалистов из американского Центра стратегических и международных исследований. Они считают, что иранская космическая программа может быть прикрытием для развития баллистических ракет.

Тем не менее, заместитель директора проекта Аэрокосмическая безопасность уверен, что программа, какой бы они ни была, может быть потенциальной угрозой. И хоть информации о том, что Иран тестировал противоспутниковое оружие, нет, у эксперта есть предположения о возможных технологиях иранцев. По его мнению, они скорее сосредоточены на подавлении космических возможностей США, а не на физической нейтрализации спутников. Проще говоря, Иран может разрабатывать технологии глушения и взлома космических аппаратов.

О том, что Тегеран имеет технологии глушения GPS, говорится и в докладе разведуправления минобороны США. В этом же документе указано, что Иран может обладать системой, способной ослеплять американские спутники лазерами.