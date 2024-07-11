В США оценили превращение угольных электростанций в атомные

Поскольку американские коммунальные предприятия планируют вывести из эксплуатации все угольные станции в течение 15 лет, переход на атомную энергетику может сохранить рабочие места и налоговую базу при одновременном использовании существующей инфраструктуры, пишут исследователи.

В исследовании, опубликованном в журнале Energy Reports, использовался инструмент Siting Tool for Advanced Nuclear Development для оценки социально-технических и экономических факторов, обеспечивающий "масштабируемый анализ пригодности площадок".

Угольные станции, на долю которых в 2022 году приходилось 20% производства энергии в США и 55% выбросов CO2 в энергетическом секторе, могут быть заменены атомной энергетикой для "поддержания стабильного производства энергии при нулевых выбросах углерода".