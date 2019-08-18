В США оценили развитие российского военно-морского флота

В качестве примеров таких кораблей National Interest приводит модернизированный малый ракетный корвет «Смерч». Он оснащён 30- и 76-миллиметровыми артустановками, небольшими ракетами класса «земля-воздух» и противокорабельными ракетами «Уран».

Также журналисты сравнили российский флот с американским. По их информации, у России есть 150 корветов, катеров и тральщиков, подобных «Смерчу» по водоизмещению. А вот крупных фрегатов, эсминцев и крейсеров лишь несколько десятков. В то время, как у США наоборот малых кораблей мало, а крупных — много.

«Американский и российский флот представляют собой противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны», — пишет National Interest.

Оно отмечает, что выведение Россией из эксплуатации крупных кораблей отражает превращение её флота в «новый вид регионального». Хотя раньше он был главной глобальной силой.