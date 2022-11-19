В США оценили российские ракеты Р-37М и Р-77-1 для истребителей

00:37, 19 ноября 2022
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В США оценили российские ракеты Р-37М и Р-77-1 для истребителейАмериканцам они понравились
Обозреватель издания 19FortyFive Брент Иствуд со ссылкой на Королевский объединённый институт оборонных исследований рассказал о своём впечатлении от российских авиационных ракет класса «воздух-воздух» Р-37М и Р-77-1.
По его словам, эти ракеты, которые Россия использует в ходе СВО, впечатляют. Российские истребители МиГ-31, вооружённые этими ракетами, неоднократно сбивали самолёты Воздушных силу Украины Су-25 и Су-24. Иствуд рассказал, что ракеты Р-37М и Р-77-1 развивают скорость до 6 чисел Маха. Предельная дальнобойность Р-37М составляет до 400 км, Р-77-1 — до 110 км.
«Это означает, что российские МиГ-31 могут оставаться вне досягаемости украинских средств противовоздушной обороны (ПВО)», — отметил обозреватель.
Источник фото:Missilery.info
Источник:19fortyfive
Автор:Андрей КадуковТеги:
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