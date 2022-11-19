В США оценили российские ракеты Р-37М и Р-77-1 для истребителей

По его словам, эти ракеты, которые Россия использует в ходе СВО, впечатляют. Российские истребители МиГ-31, вооружённые этими ракетами, неоднократно сбивали самолёты Воздушных силу Украины Су-25 и Су-24. Иствуд рассказал, что ракеты Р-37М и Р-77-1 развивают скорость до 6 чисел Маха. Предельная дальнобойность Р-37М составляет до 400 км, Р-77-1 — до 110 км.

«Это означает, что российские МиГ-31 могут оставаться вне досягаемости украинских средств противовоздушной обороны (ПВО)», — отметил обозреватель.