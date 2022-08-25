В США оценили российский бомбардировщик Ту-22М

Как отметил Орр, в кодификации НАТО этот самолёт называется Backfire. У него крыло изменяемой стреловидности. Модернизированный Ту-22М с двигателем НК-25 может развивать скорость до 2300 км/ч, несёт 24 тонны бомб и ракет.

Бомбардировщик был разработан для нанесения ударов в Европе и Азии, но, по словам обозревателя, способен совершить и межконтинентальный полёт против США.

«Учитывая постоянно ухудшающееся состояние российско-американских отношений, к угрозе, которую бомбардировщики Backfire могут представлять для активов Америки и её союзников, по-прежнему следует относиться серьёзно», — подчеркнул Орр.