В США оценили российский ударный стелс-беспилотник «Охотник»

Издание The War Zone отметило, что «Охотник» оснащён двумя приёмниками, собирающими данные о полёте. И это традиционное для авиации явление. Неясным для экспертов остался вопрос о том, какую силовую установку использует беспилотник. Из-за неудачного расположения двигателя аппарат теряет в незаметности. Кроме того, у «Охотника» отсутствует прикрывающий выхлопные газы кожух. Делают беспилотник заметным также различные воздухозаборники и антенны. Однако эксперты подчёркивают, что эти детали могли быть установлены только на время испытания.

The War Zone заключило, что «Охотнику» возможно нужна меньшая скрытность, но более высокопроизводительная конструкция. Тогда он смог бы не отставать от пилотируемых истребителей и стал бы «ведомым» для передового Су-57.