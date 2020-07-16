В США оценили российское оружие направленной энергии

Материал перевела «Российская газета». Сообщается, что ЭМИ-пушка способна генерировать мощный электромагнитный импульс. Похожий эффект достигается при использовании ядерного оружия.

По мнению автора материала, в основном, ЭМИ-пушки полезны против вражеских беспилотников. Он считает, что российское оружие правильнее назвать микроволновой пушкой.

Советник отдела российских программ исследовательского Центра военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт оценил ЭМИ-пушку как ответ на западное высокотехнологичное оружие. Новинку можно будет применять в войнах будущего благодаря её эффективности против беспилотников. Кроме того, подобное оружие можно будет устанавливать на беспилотные российские истребители шестого поколения.

В целом, с помощью оружия направленной энергии можно защищаться от западных высотных дронов, осуществляющих разведку.