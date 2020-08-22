В США оценили российскую боевую экипировку

Перевод материала предоставило издание «РИА Новости». В Forbes отметили, что Россия обошла США со своей экипировкой «Ратник». У американцев есть проект TALOS, но он уступает российскому.

Российские специалисты пошагово идут к улучшению экзоскелета и добавляют в него даже микродроны. В Forbes думают, что России достигнет своих целей раньше, чем США. Российские военные с экзоскелетами смогут стрелять из более тяжёлого оружия с увеличенным количеством боеприпасов, чем их противники.

В Forbes заключили, что конструкторы из США, скорее всего, не способны создать что-то подобное в ближайшее время.

В «РИА Новости» напомнили, что к 2025 году должно выйти новое поколение «Ратника», которое получит название «Сотник».