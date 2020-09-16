В США оценили российскую боевую машину пехоты на базе «Арматы»

Перевод материала предоставила «Российская газета». Авторы National Interest отметили, что тяжёлая БМП Т-15 «Армата» — «сила, с которой нужно считаться». Эта машина, на самом деле, представляет собой что-то среднее между бронетранспортёром (БРТ) и БМП. Она оснащена мощным вооружением.

В National Interest рассказали, что Т-15 может перевозить до девяти десантников. Авторы также заявили, что у НАТО нет техники, которую можно было бы напрямую сравнить с этой машиной. Наиболее похож на Т-15 израильский танк Merkava.

Отмечается, что система наведения ракет российской БМП в пять раз увеличивает вероятность попадания в цель на дистанциях от 150 до 10 000 метров. Кроме того, Т-15 может вести огонь по нескольким целям одновременно.