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В США оценили российскую боевую машину пехоты на базе «Арматы»
Говорят, она «сила, с которой нужно считаться»
На платформе «Армата» существует не только танк Т-14, но и боевая машина пехоты (БМП) Т-15. В американском издании National Interest оценили последнюю и заявили, что она незаслуженно оказалась в тени танка Т-14.
Перевод материала предоставила «Российская газета». Авторы National Interest отметили, что тяжёлая БМП Т-15 «Армата» — «сила, с которой нужно считаться». Эта машина, на самом деле, представляет собой что-то среднее между бронетранспортёром (БРТ) и БМП. Она оснащена мощным вооружением.
В National Interest рассказали, что Т-15 может перевозить до девяти десантников. Авторы также заявили, что у НАТО нет техники, которую можно было бы напрямую сравнить с этой машиной. Наиболее похож на Т-15 израильский танк Merkava.
Отмечается, что система наведения ракет российской БМП в пять раз увеличивает вероятность попадания в цель на дистанциях от 150 до 10 000 метров. Кроме того, Т-15 может вести огонь по нескольким целям одновременно.