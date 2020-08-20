В США оценили российскую «Машину Джеймса Бонда»

Перевод материала опубликовала «Российская газета». Речь в нём идёт о двухсредном глиссере «Дрозд», который может быстро передвигаться как по воде, так и по суше. Разработчик амфибии Балтийская машиностроительная компания утверждает, что скорость «Дрозда» достигает 70 и 100 км/ч по воде и по суше соответственно.

В The Drive написали, что аппарат «выглядит так, словно вышел из мастерской несуществующего научно-исследовательского подразделения Q, снабжавшего всем необходимым Джеймса Бонда».

Отмечается, что «Дрозд» сравним по массе со средним внедорожником. Аппарат оснащён 260-сильным дизелем с автоматической коробкой передач, запас хода у него равен 800 км по суше и 300 км по воде. Амфибия может переходить от сухопутного режима к морскому и наоборот за 12 секунд.