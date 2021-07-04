В США оценили шансы НАТО на победу в войне с Россией в Чёрном море

После возвращения Крыма произошло усиление России в Черноморском регионе, отметил эксперт. Он обратил внимание на заявление Владимира Путина, который сказал, что если бы российские корабли потопили британский эсминец Defender, третья мировая война всё равно не началась бы. «Уверенность Путина может быть вполне уместна», — сказал обозреватель.

Также он напомнил, что недавно Черноморский флот получил три модернизированных ракетных фрегата «Адмирал Григорович» и несколько дизель-электрических подводных лодок проекта 636 «Варшавянка». Кроме того, у России есть гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» и баллистическая ракета Х-47М2 «Кинжал».

Помимо этого всего силы НАТО не могут рассчитывать на поддержку в регионе.