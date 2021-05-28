Наука и технологии
Сегодня в 15:13
В США оценили таинственный российский истребитель
Говорят, похож на F-16
Недавно в сети появился снимок с фрагментом модели неизвестного проекта истребителя. В США уже оценили таинственный самолёт.
Мнение об истребителе высказали в Popular Mechanics. Сообщается, что по проекту самолёт одномоторный. Журналисты отметили, что он напоминает американский F-16 Fighting Falcon воздухозаборником. Ранее о создании однодвигательного истребителя сообщали российские СМИ.
Владислав Шатило / РБК /bmpd
«Одномоторные истребители тоже полезны — их можно хорошо продавать за рубежом. Российская версия F-35 Lightning II (это тоже одномоторный самолёт) вполне может оказаться популярной, если будет дешёвой и экономичной при эксплуатации», — пишут журналисты.
В прошлом году гендиректор «Ростеха» заявил, что госкорпорация «прорабатывает создание боевой авиационной системы будущего в лёгком и среднем классе».