В США оценили таинственный российский истребитель

«Одномоторные истребители тоже полезны — их можно хорошо продавать за рубежом. Российская версия F-35 Lightning II (это тоже одномоторный самолёт) вполне может оказаться популярной, если будет дешёвой и экономичной при эксплуатации», — пишут журналисты.

В прошлом году гендиректор «Ростеха» заявил, что госкорпорация «прорабатывает создание боевой авиационной системы будущего в лёгком и среднем классе».