В США оценили трёхствольные пистолеты советских космонавтов

Перевод материала предоставила «Российская газета». Как пишут американские журналисты, внешне пистолет напоминал оружие из фантастических сериалов или фильмов о Джеймсе Бонде. Однако советские пушки предназначались для защиты от медведей и других диких животных после приземления.

В The Drive написали, что, скорее всего, разработка специального оружия для космонавтов началась по совету Алексея Леонова. В 1965 году он вместе с Павлом Беляевым приземлился в уральской тайге, где могло быть опасно. У космонавтов тогда были табельные пистолеты Макарова, но против медведей следовало разработать более эффективное оружие. Им стал трёхствольный пистолет ТП-82 (ТОЗ-82).

Три ствола были гладкоствольными под патрон 12,5х70 мм. Третий нарезной стрелял патронами 5,45x39 мм. Имелись следующие боеприпасы: 12,5-мм картечь для охоты, красные сигнальные ракеты и патроны калибра 5,45 мм с пулями с мягким наконечником. У пистолета был съёмный приклад, чтобы можно было уложить его в советские космические капсулы.

В The Drive указали, что, судя по всему, ТП-82 использовался до 2007 года.