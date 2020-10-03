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В США оценили трёхствольные пистолеты советских космонавтов

Они были нужны космонавтам на Земле
Американские издание The Drive оценило возможности трёхствольных пистолетов советских космонавтов. Эти пушки, впрочем, не были предназначены для космических сражений.

Перевод материала предоставила «Российская газета». Как пишут американские журналисты, внешне пистолет напоминал оружие из фантастических сериалов или фильмов о Джеймсе Бонде. Однако советские пушки предназначались для защиты от медведей и других диких животных после приземления.

В The Drive написали, что, скорее всего, разработка специального оружия для космонавтов началась по совету Алексея Леонова. В 1965 году он вместе с Павлом Беляевым приземлился в уральской тайге, где могло быть опасно. У космонавтов тогда были табельные пистолеты Макарова, но против медведей следовало разработать более эффективное оружие. Им стал трёхствольный пистолет ТП-82 (ТОЗ-82).

Три ствола были гладкоствольными под патрон 12,5х70 мм. Третий нарезной стрелял патронами 5,45x39 мм. Имелись следующие боеприпасы: 12,5-мм картечь для охоты, красные сигнальные ракеты и патроны калибра 5,45 мм с пулями с мягким наконечником. У пистолета был съёмный приклад, чтобы можно было уложить его в советские космические капсулы.

В The Drive указали, что, судя по всему, ТП-82 использовался до 2007 года.