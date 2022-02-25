В США оценили угрожающий Японии и Филиппинам китайский бомбардировщик H-20

Также в издании отметили, что Н-20 — огромный технологический скачок для китайцев, которые в настоящее время зависят от бомбардировщиков H-6 на базе советского Ту-16.

При этом американские эксперты выразили опасения, что может наступить момент, когда Н-20 уничтожат американские ПВО и военные корабли для того, чтобы очистить путь для более разрушительных Н-6.