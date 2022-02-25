В США оценили угрожающий Японии и Филиппинам китайский бомбардировщик H-20

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В США оценили угрожающий Японии и Филиппинам китайский бомбардировщик H-20Это технологический скачок Китая
Американское издание 19FortyFive оценило китайский перспективный бомбардировщик-невидимку Н-20. По словам обозревателей, этот самолёт является угрозой для Японии, Тайваня и Филиппин.
Также в издании отметили, что Н-20 — огромный технологический скачок для китайцев, которые в настоящее время зависят от бомбардировщиков H-6 на базе советского Ту-16.
При этом американские эксперты выразили опасения, что может наступить момент, когда Н-20 уничтожат американские ПВО и военные корабли для того, чтобы очистить путь для более разрушительных Н-6.
Источник: 19FortyFive