В США оценили улучшения в российском бомбардировщике-ракетоносце

Ранее гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации рассказал президенту России, что новый Ту-95МСМ — это не просто машина на базе старого планера. Самолёт имеет новый комплект вооружения, новый бортовой комплекс оборудования, доработанные двигатели и новые винты, усиленное крыло.

В американском издании National Interest отметили, что Ту-95 такой же «старожил», как и B-52. Оба стратегических бомбардировщика-ракетоносца в последнее время интенсивно модернизируются.

Что касается версии Ту-95МСМ, то она, по мнению автора National Interest, имеет более широкие возможности, чем прототип. Тот мог сбрасывать только неуправляемые свободнопадающие бомбы. Модернизированный Ту-95МСМ вооружён стратегическими крылатыми ракетами Х-101 и Х-102.

Модернизация двигателей и винтов, как пишет журналист, улучшила лётные характеристики. В заключении он отметил, что, вероятнее всего, скоро Ту-95 МСМ появится у американских вод.