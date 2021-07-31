В США оценили уникальное российское оружие-амфибию

Речь идёт об автомате двухсредном специальном (АДС). Он применятся подразделениями Военно-морского флота (ВМФ). По сути, данное оружие было сделано для боевиков-водолазов российской армии.

АДС представили в 2013 году. Он компактен, так как создан по компоновке булл-ап. Это газовое оружие избирательного огня, производящее выстрелы с закрытого затвора. АДС имеет только предохранитель ударника. Также у автомата есть планка типа Пикатинни для установки различных оптических прицелов. Можно установить и шумоглушитель.

АДС может поражать цель под водой на расстоянии до 20 метров и на глубине до шести метров. На суше дальность возрастает до 600 метров. Кроме того, у автомата есть встроенный гранатомёт.

Под водой применяется специальный боеприпас 5,45х39, который минимизирует сопротивление.