В США оценили вероятность вооружённого конфликта с Россией в Арктике

Андерсон признал, что Соединённые Штаты и Россия соперничают в Арктике. При этом, по его мнению, вероятность того, что соперничество перерастёт в военный конфликт, мала. По крайней мере в ближайшей перспективе.

«...когда я говорю, что потенциал для конфликта является низким, я имею в виду настоящее физическое столкновение, и вероятность этого сейчас, согласно нашей оценке, низкая», — сообщил Андерсон.

«Военное обозрение» также отмечает, что в Пентагоне ходят опасения о том, что Россия может превратить Арктику в площадку «для нападения на США».