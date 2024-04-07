В США оценили вклад авиабомб в огневую мощь России

Опубликовано 07 апреля 2024, 20:39
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В США оценили вклад авиабомб в огневую мощь РоссииОни ее усилили
Как сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM), российская армия усилила огневую мощь против Вооруженных сил Украины (ВСУ), применив и взяв на вооружение фугасные бомбы с термобарическими боеголовками ОДАБ-500, пишет Лента.ру.
Использование авиабомб ОДАБ-500, в дополнение к существующему значительному артиллерийскому превосходству российских войск, обеспечивает существенное преимущество в огневой мощи, считают авторы доклада.
MWM отмечает, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 применяют ОДАБ-500 по укрепленным позициям украинских войск. Применение этих боеприпасов сделало вылеты Су-34 значительно более опасными при нанесении ударов по укрепленным позициям, что вызывает растущую обеспокоенность в западных и украинских СМИ.