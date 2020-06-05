В США оценили возможности российского военного беспилотника «Охотник»

В американском СМИ попытались вынести оценку дрона, основываясь на скудной информации, что имелась у авторов. Как отмечается, изображения беспилотника показывают, что «Охотник» несёт вооружение во внутренних отсеках: аппарат просто не имеет внешних точек подвески.

Автор материала также сравнил дрон с американским стелс-бомбардировщиком B-2. Он пришёл к выводу, что «Охотник» всё же уступает ему в скрытности из-за своей конструкции.

В National Interest указали на одну особенность дрона, которая всё-таки должна вызвать обеспокоенность у конкурентов в США. Речь идёт о возможности беспилотника летать в паре с истребителем пятого поколения Су-57. Это улучшает возможности разведки.