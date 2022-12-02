В США одобрили первое лекарство на основе фекалий

Препарат готовится из кала человека. Доноры проверяются на ряд патогенов, хотя возможность передачи инфекций всё ещё существует, отмечает FDA. Лекарство вводят ректально в одной дозе.

Ранее были проведены исследования препарата на 978 взрослых. В одном исследовании наиболее распространёнными побочными эффектами среди 180 реципиентов были боль в животе, диарея, вздутие, газы и тошнота.

Однако в целом эффективность препарата оказалась высокой: предотвращал рецидив инфекции в течение восьми недель в 70,6% случаев.