В США одобрили первое лекарство на основе фекалий

В США одобрили первое лекарство на основе фекалийПомогает бороться с тяжёлой инфекцией
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило первый препарат на основе фекальной микробиоты. Он должен помочь взрослым в борьбе с трудноизлечимыми инфекциями Clostridium difficile (C. diff).
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Препарат готовится из кала человека. Доноры проверяются на ряд патогенов, хотя возможность передачи инфекций всё ещё существует, отмечает FDA. Лекарство вводят ректально в одной дозе.
Ранее были проведены исследования препарата на 978 взрослых. В одном исследовании наиболее распространёнными побочными эффектами среди 180 реципиентов были боль в животе, диарея, вздутие, газы и тошнота.
Однако в целом эффективность препарата оказалась высокой: предотвращал рецидив инфекции в течение восьми недель в 70,6% случаев.