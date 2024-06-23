В США одобрили ускорение развития ядерной энергетики

Основные положения включают снижение лицензионных сборов и денежные призы для первых компаний, достигших таких вех, как получение лицензии на реактор или интеграция ядерной энергии в системы хранения энергии. Несмотря на широкую поддержку законопроекта в Конгрессе, критики утверждают, что его стимулы не могут в достаточной мере решить экономические проблемы, стоящие на пути развития атомной энергетики, включая высокую стоимость строительства и неопределенность в сфере регулирования.

Закон ADVANCE также предписывает Комиссии по ядерному регулированию (NRC) модернизировать свои процедуры и сотрудничать на международном уровне в области стандартов безопасности.