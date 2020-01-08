В США описали этапы возможной войны с Ираном

Авторы материала считают, что конфликт окажется асимметричным. То есть его стороны будут преследовать разные цели и иметь различные критерии успеха. Эксперты уверены, что США попытаются нанести удар по вооружённым силам Ирана. В первую очередь американская армия будет пытаться уничтожить иранскую противовоздушную оборону (ПВО).

Ирану же нужно будет причинить серьёзный ущерб Америке, чтобы представить конфликт затяжным и неопределённым. Есть вероятность, что Иран попытается атаковать объекты США в других странах (о чём, кстати, Тегеран уже предупредил).

Авторы материала отмечают, что Иран может воспользоваться многими возможностями, чтобы преодолеть военное преимущество США. Например, иранская армия может атаковать американский нефтяной танкер, проходящий через Ормузский пролив. Кроме того, не исключена кибератака со стороны иранских хакеров.

Наиболее рискованной идеей специалисты назвали вторжение в Иран. Помешать американской армии могут и географические особенности страны.

В целом, эксперты считают, что война с Ираном может привести к гибели сотен тысяч человек. А если США попытаются сместить руководство страны, то жертвы могут исчисляться уже миллионами. Помимо этого, Иран имеет связи с ополченцами в Ираке, Сирии и Афганистане, поэтому война имеет шансы быстро распространиться по всему миру.