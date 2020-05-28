В США описали шесть видов космического оружия

В докладе Центра говорится, что ряд стран уже имеет своё космическое оружие. Поэтому нужно определить его разновидности. В связи с этим специалисты Центра предложили шесть категорий.

К первой отнесли кинетические системы «земля-космос». В качестве примера приводится индийская противоспутниковая ракета. Во вторую категорию вошли некинетические системы «земля-космос». Это различные глушилки, ослепители, то есть устройства на поверхности земли, воздействующие на объекты в космосе.

Третья категория — кинетические системы «космос-космос», то есть различные спутники для перехвата или уничтожения других. Четвёртая — некинетические системы «космос-космос». Доказательств существования такого оружия пока нет. Но предполагается, что оно может использовать мощные микроволны для вывода из строя космических объектов.

Пятая категория — кинетические системы «космос-земля», иными словами, оружие для атаки наземных объектов из космоса. И наконец шестая категория — некинетические системы «космос-земля». Реальные примеры оружия двух последних видов тоже пока неизвестны.