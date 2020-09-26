В США определили самый уродливый самолёт в мире

M-15 Belphegor — это реактивный сельскохозяйственный самолёт, разработанный и производившийся в Польше по заказу СССР в 1970-е годы. Как пишут авторы Popular Mechanics, летательные аппараты, создаваемые странами Варшавского договора, обычно не отличались красотой. А M-15 Belphegor был «в высшей степени уродливым», приводит цитату «Лента.ру».

В Popular Mechanics также написали, что польский самолёт должен был заменить советский Ан-2, но получился неудачным. В M-15 Belphegor вмещалось менее трёх тонн пестицидов. Самолёт рассеивал их с помощью сжатого воздуха. Двигатель при этом был поднят над распылителем, чтобы химикаты не смешивались с выхлопными газами.

Авторы Popular Mechanics заключили, что M-15 Belphegor был плохо спроектирован, оказался «самым медленным самолётом в мире» и «самым тяжёлым бипланом в мире».