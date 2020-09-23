В США опровергли рекорд продолжительности полёта российских бомбардировщиков

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на твит Стратегического командования Вооружённых сил (ВС) США.

В России рассказали, что экипажи Ту-160 находились в воздухе более 25 часов и преодолели более 20 тысяч километров. Однако в Twitter командования перечислены другие беспосадочные миссии американских самолётов того же класса. Например, у стратегического бомбардировщика B-1 Lancer в 2014 году был зафиксирован 30-часовой полёт. У B-2 Spirit было 44 часа в 2001. У B-52 Stratofortress — 45 часов в 1957.

Американские журналисты заключили, что недавняя миссия Ту-160 точно не является мировым рекордом. Однако в будущем, возможно, российские и американские тяжёлые бомбардировщики побьют текущие рекорды.