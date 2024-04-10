В США отказались от одной из мощнейших ракет-носителей Delta IV Heavy

Этот полет стал 45-м и последним для ракеты Delta IV и 389-м для всего семейства Delta, начиная с 1960 года. Ракета Delta IV Heavy, известная огромной мощностью (входила в топ-5 по миру), использовалась для самых тяжелых полезных нагрузок американских военных и NRO.

Запуск не обошелся без заминок. Первая попытка ULA, предпринятая в конце марта, была отменена из-за проблем с азотным насосом. После всех исправлений ракета отработала успешно, выведя засекреченную полезную нагрузку на орбиту.

Этот запуск означает конец эпохи для ULA. Компания переходит на ракету нового поколения Vulcan, которая успешно дебютировала в январе. Vulcan отличается меньшей стоимостью и более высокой производительностью по сравнению с Delta IV.