В США отказались от разработки своего «Искандера»

Стало известно, что 25 марта Пентагон не стал выделять разработчикам ракеты деньги на дальнейшие работы по ней. А точнее по версии от компании Raytheon. Это, по сути, означает остановку проекта. Сообщается, что наземные испытания элементов PrSM уже велись, однако Raytheon заявила, что не сможет создать ракету с нужными характеристиками в срок без крупного финансирования.

Данный проект был важен для военных США. Новое оружие должно было усилить сухопутные войска. Кроме того, планировалось, что новая ракета будет менее уязвима для систем противовоздушной и противоракетной обороны. Из-за назначения и характеристик PrSM прозвали американской версией российского комплекса «Искандер-М».