В США отказались от услуг роботов-курьеров Яндекса

Теперь же партнёрский проект будет закрыт, а 100 разработанных Яндекс.Роверов прекратят работу в кампусах Университета штата Огайо и Университета Аризоны. При этом представители Grubhub также заявили, что прямо сейчас компания проводит консультации с администрациями обоих кампусов и ищет альтернативу.

Стоит отметить, что российские роботы начали доставлять первые заказы относительно недавно — в августе 2021 года. До последнего в двух кампусах количество ежедневных доставок достигало тысячи.

Напомним, что ещё раньше появилась информация о желании Uber ускорить продажу принадлежащих ему активов сервиса Яндекс.Такси.