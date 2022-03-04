В США отказались от услуг роботов-курьеров Яндекса

Наука и технологии
Вчера в 22:34
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В США отказались от услуг роботов-курьеров ЯндексаИ уже ищут им замену
В сети появилась информация о прекращении сотрудничества компании Grubhub из США с Яндексом. В рамках общего проекта они занимались развёртыванием отечественных роботов-курьеров.
Теперь же партнёрский проект будет закрыт, а 100 разработанных Яндекс.Роверов прекратят работу в кампусах Университета штата Огайо и Университета Аризоны. При этом представители Grubhub также заявили, что прямо сейчас компания проводит консультации с администрациями обоих кампусов и ищет альтернативу.
Стоит отметить, что российские роботы начали доставлять первые заказы относительно недавно — в августе 2021 года. До последнего в двух кампусах количество ежедневных доставок достигало тысячи.
Напомним, что ещё раньше появилась информация о желании Uber ускорить продажу принадлежащих ему активов сервиса Яндекс.Такси.
Источник: New York Post