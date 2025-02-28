В США отказались признавать мемные монеты ценными бумагами

Это объявление было сделано через месяц после начала второго срока президента Дональда Трампа. Недавно он создал Департамент эффективности правительства, возглавляемый Илоном Маском, и даже выпустил монету-мем для своих сторонников под названием $TRUMP.

Марк Уйеда, недавно назначенный Трампом председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США, стремится привнести в криптовалюты более четкое регулирование. Теперь SEC рассматривает монеты-мемы как предметы коллекционирования, а не как финансовые активы, приносящие доход. Это серьезный сдвиг по сравнению с предыдущим председателем SEC Гэри Генслером, который хотел, чтобы мемные монеты регулировались как акции.