В США открылись заказы на полуторачасовое путешествие в космос за 450 тыс долларов

За 450 тысяч долларов вы получите 90-минутный полет, включая “фирменный воздушный старт и выход в космос на скорости Mach-3 (Превышающую скорость звука в 3 раза - прим. ред.)”, - заявили в компании. Пассажиры смогут насладиться несколькими минутами невесомости и захватывающими видами Земли из 17 иллюминаторов. Билет также включает в себя несколько дней подготовки астронавтов, скафандр Under Armour и членство в сообществе Future Astronaut. Все полеты стартуют из космопорта Америка в Нью-Мексико.

Суборбитальные космические полеты, конечно, не дешевы, но они гораздо дешевле 55 млн, которые вы заплатите за орбитальный 10-дневный полет SpaceX. Главным конкурентом Virgin Galactic является Blue Origin Джеффа Безоса, хотя эта компания еще не определилась с окончательной ценой на свои суборбитальные билеты. Первоначально Virgin Galactic планировала начать общественные и коммерческие исследовательские полеты в прошлом году, но они были отложены до 2022 года.

По состоянию на конец прошлого года компания продала 100 билетов по обновленной цене 450 тыс долларов. Около 700 человек, включая Илона Маска, забронировали билеты.