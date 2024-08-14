В США отложили слушания по нарушению экологии ракетой Starship

Слушания должны были стать своеобразным информационным кластером для сбора данных по проекту экологической оценки. Однако слушания были отложены без объяснения причин. FAA только указало, что запросило от SpaceX дополнительную информацию перед перенесением встреч.

FAA опубликовало проект «многоуровневой» экологической оценки, которая рассматривает воздействие пяти запусков и посадок в год системы Starship. Оценка проводится для космодрома Бока-Чика в Южном Техасе, на котором базируется компания SpaceX. Но детали оценки не раскрываются.

Как пишет портал SpacNews, отмена слушаний вызывает вопросы о будущих планах SpaceX и их влиянии на окружающую среду. В настоящее время неизвестно, когда будут проведены отменённые слушания и какие изменения будут внесены в планы компании SpaceX.