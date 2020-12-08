Наука и технологии
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В США отработали уничтожение российской военной техники
Учения начались 1 декабря
Военно-воздушные силы (ВВС) США во Флориде отработали уничтожение российской военной техники, в том числе зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф», истребителей-бомбардировщиков Су-34 и подлодок.
Учения под названием «Изумрудный флаг» прошли на базе Энглин, пишет «Лента.ру». В качестве «потенциальных целей для авиаударов» американцы рассматривали вышеуказанную технику.
Также Военно-воздушные силы США показали фотографии, на которые попали танки Т-72. Он использовался для поддержки учений.
Цель учений — отработать многодоменную концепцию ведения войны. Она предполагает, что для победы в современной войне нужно улучшить взаимодействие между различными видами вооружённых сил и родами войск.
Сообщается, что первые многодоменные учения на базе Энглин начались 1 декабря.