В США отработали уничтожение российской военной техники

Учения под названием «Изумрудный флаг» прошли на базе Энглин, пишет «Лента.ру». В качестве «потенциальных целей для авиаударов» американцы рассматривали вышеуказанную технику.

Также Военно-воздушные силы США показали фотографии, на которые попали танки Т-72. Он использовался для поддержки учений.

Цель учений — отработать многодоменную концепцию ведения войны. Она предполагает, что для победы в современной войне нужно улучшить взаимодействие между различными видами вооружённых сил и родами войск.

Сообщается, что первые многодоменные учения на базе Энглин начались 1 декабря.