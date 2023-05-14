В США отзовут подушки безопасности из-за опасности выбрасывания металлических фрагментов в салон

Эти инфляторы, произведенные компанией ARC Automotive, Inc., использовались в автомобилях, произведенных для рынка США в течение 18 лет до января 2018 года. Они поставлялись шести производителям подушек безопасности и входили в состав модулей, используемых по меньшей мере 12 автопроизводителями.

NHTSA указало на девять случаев, включая один смертельный, когда инфляторы разрывались и вызывали травмы у пассажиров. Агентство подчеркнуло риск, который представляют собой эти дефектные инфляторы, поскольку они могут выбрасывать металлические фрагменты вместо того, чтобы надувать подушку безопасности должным образом.