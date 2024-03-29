В США пару лет назад закрыли, а теперь захотели запустить атомную станцию

Если кредит будет предоставлен (после того как компания Holtec, нынешний владелец, выполнит условия закрытия), это станет историческим событием в США: закрытая атомная станция вернется к работе. По словам Майкла Шнайдера, ведущего эксперта в области атомной промышленности, в мире это будет лишь второй или третий подобный случай.

Компания Holtec, специализирующаяся на утилизации ядерных отходов и выводе из эксплуатации, приобрела Palisades с первоначальным намерением законсервировать объект. Однако их планы приняли неожиданный поворот в сторону возрождения 800-мегаваттного реактора на озере Мичиган. Их амбициозная цель: перезапуск к концу 2025 года — сроки, к которым они относятся скептически, учитывая историю задержек и превышения стоимости проектов в атомной промышленности.

Закрытие АЭС Palisades в 2022 году было вызвано финансовыми трудностями предыдущего владельца, компании Entergy, после более чем 50 лет эксплуатации.