В США перечислили 5 смертоносных видов российского оружия

В первую очередь авторы упомянули беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой «Посейдон». Его описывают как ядерную торпеду размером с автобус и с огромным радиусом действия. Авторы отметили, что оружие пугает, потому что оно может поразить прибрежные города США. Торпеду будет трудно обнаружить.

Далее в списке следует зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф», способный уничтожать пилотируемые самолёты и дроны противника, а также ликвидировать крылатые и баллистические ракеты на расстоянии до 400 километров.

Третий в рейтинге — самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1», вооружённый ракетами и зенитным орудием. Он может уничтожать и самолёты, и приближающиеся баллистические и крылатые ракеты, и высокоточные боеприпасы.

Ещё в списке есть ударный вертолёт Ми-28НМ, который может наносить удары ночью, развивает скорость до 300 км/ч и «вооружён до зубов». И заключает список межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 «Ярс», способная нести несколько боевых блоков.