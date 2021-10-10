В США перечислили 5 видов легендарного советского оружия

В США перечислили 5 видов легендарного советского оружияЭто и боевые машины, и огнестрельное оружие
Американский обозреватель поставил на первое место автомат Калашникова АК-47. Он назвал его «иконой» холодной войны и самым смертоносным оружием в мире.
Второе место отдали советскому танку Т-34. Автор утверждает, что боевая машина превосходила немецкие танки, которые были сложны в производстве и эксплуатации.
Третье место — за системой залпового огня БМ-13 «Катюша». Автор отметил, что её удары опустошали немецкие позиции.
Далее в списке упоминается советский истребитель МиГ-15. Автор заявил, что этот самолёт превосходил многие американские образцы того времени.
Наконец на пятом месте оказался ручной гранатомёт РПГ-7, который называют надёжным и простым.
Автомат Калашникова и гранатомёт РПГ-7 также упоминали в списке самого смертоносного оружия в истории, составленного 19fortyfive.