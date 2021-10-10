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В США перечислили 5 видов легендарного советского оружия

Это и боевые машины, и огнестрельное оружие

Американское издание National Interest выпустило материал о советском оружии. Автор заявил, что в СССР умели делать первоклассное оружие, ставшее легендарным.