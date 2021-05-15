Наука и технологии
Сегодня в 19:27
В США перечислили преимущества истребителя шестого поколения
Создаётся по программе NGAD
Генерал-лейтенант Военно-воздущных сил (ВВС) США Клинтон Хиноте рассказал подробности об истребителей шестого поколения, разрабатываемом американцами.
Истребитель создают в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD). Как пишет «Лента.ру», генерал-лейтенант намекнул на производство второго лётного прототипа NGAD.
Преимущество NGAD буде сочетание пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники должны будут усиливать возможности истребителей.
Предполагается также, что планер самолёта шестого поколения будет выполнен по бесхвостовой аэродинамической схеме.
Кроме того, генерал-лейтенант подтвердил, что истребитель шестого поколения NGAD может заменить в будущем F-22 Raptor. Это может произойти в 2030-х годах.
Ранее мы писали, что ВВС США хотят сократить количество типов истребителей в своём парке.