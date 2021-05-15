В США перечислили преимущества истребителя шестого поколения

Истребитель создают в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD). Как пишет «Лента.ру», генерал-лейтенант намекнул на производство второго лётного прототипа NGAD.

Преимущество NGAD буде сочетание пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники должны будут усиливать возможности истребителей.

Предполагается также, что планер самолёта шестого поколения будет выполнен по бесхвостовой аэродинамической схеме.

Кроме того, генерал-лейтенант подтвердил, что истребитель шестого поколения NGAD может заменить в будущем F-22 Raptor. Это может произойти в 2030-х годах.

Ранее мы писали, что ВВС США хотят сократить количество типов истребителей в своём парке.